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Прогноз погоды на 8 октября

Погодные условия в Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт и холодная неустойчивая воздушная масса.

8 октября сохранится холодная с ночными заморозками погода.

Минск + 5 + 7,

Гродно + 7 + 9,

Брест + 8 + 10,

Гомель + 7 + 9,

Могилев + 5 + 7,

Витебск + 4 + 6

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