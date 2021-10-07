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Прогноз погоды на 8 октября

Погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия обширного антициклона с центром над европейской территорией России. Ночью 8-9 октября (пятница-суббота) на большей части территории республики ожидаются заморозки 0 - минус 5°С.

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