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Прогноз погоды на 8 сентября
Погодные условия в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, ночью по восточной половине, а днем по северу страны скажется влияние атмосферных фронтов.
8 сентября (вторник) в отдельных районах ночью по восточной половине, днем преимущественно по северу ожидаются грозы. В ночные часы местами по Гомельской и Могилевской областям сильные дожди.
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