Прогноз погоды на 8 сентября

Погодные условия в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, ночью по восточной половине, а днем по северу страны скажется влияние атмосферных фронтов.



8 сентября (вторник) в отдельных районах ночью по восточной половине, днем преимущественно по северу ожидаются грозы. В ночные часы местами по Гомельской и Могилевской областям сильные дожди.



