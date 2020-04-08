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Прогноз погоды на 9 апреля
Погоду будет определять ночью область повышенного атмосферного давления, днем в основном скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря.
Днем 9 апреля в отдельных районах республики
ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Минск -1 +1 +18 +20
Гродно +3 +5 +17 +19
Брест +3 +5 +19 +21
Гомель +3 +5 +19 +21
Могилев 0 +2 +17 +19
Витебск 0 +2 +13 +15
10 апреля. Облачно с прояснениями. Возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Около +10.
11 апреля. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с. +8 +10
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