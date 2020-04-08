Прогноз погоды на 9 апреля

Погоду будет определять ночью область повышенного атмосферного давления, днем в основном скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря.



Днем 9 апреля в отдельных районах республики



ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.



Минск -1 +1 +18 +20



Гродно +3 +5 +17 +19



Брест +3 +5 +19 +21



Гомель +3 +5 +19 +21



Могилев 0 +2 +17 +19



Витебск 0 +2 +13 +15



10 апреля. Облачно с прояснениями. Возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Около +10.



11 апреля. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с. +8 +10



