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Прогноз погоды на 9 апреля

Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы.

В ночные и утренние часы 9 апреля на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, днем местами по северо-западу - усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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