Прогноз погоды на 9 апреля

Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы.



В ночные и утренние часы 9 апреля на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, днем местами по северо-западу - усиление ветра порывами до 15-18 м/с.



