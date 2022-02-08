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Прогноз погоды на 9 февраля

В среду, 9 февраля, на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь и снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Местами возможен туман.

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