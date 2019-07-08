Прогноз погоды на 9 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, смещающиеся с севера Европы.



Внимание!



Днем 9 июля (вторник) в отдельных районах республики ожидаются



грозы и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.