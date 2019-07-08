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Прогноз погоды на 9 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, смещающиеся с севера Европы.

Внимание!

Днем 9 июля (вторник) в отдельных районах республики ожидаются

грозы и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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