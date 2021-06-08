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Прогноз погоды на 9 июня

Погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности)

Утром и днем 9 июня (среда) на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, в дневные часы при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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