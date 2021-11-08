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Прогноз погоды на 9 ноября
Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон, центр которого будет смещаться со Скандинавии на территорию нашей страны, лишь ночью по северо-востоку республики скажется влияние атмосферного фронта.
9 ноября ночью местами по Витебской и Могилевской областям сохранится усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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