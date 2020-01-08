ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 9 января

Ночью и утром погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления. 9 января в отдельных районах страны ожидается гололед, местами на дорогах гололедица.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все