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Прогноз погоды на 22 октября

Погоду в Беларуси будут определять атмосферный фронт и теплая воздушная масса, поступающие с Западной Европы. Днем 22 октября в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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