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Прогноз погоды на 10 апреля: дожди с грозами и до +19 °С

Прогноз погоды на 10 апреля: дожди с грозами и до +19 °С

Дожди с грозами и до плюс 19 градусов ожидается в понедельник, 10 апреля, в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем будет в пределах от плюс 14 до плюс 19 градусов.

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