Прогноз погоды на 10 апреля: дожди с грозами и до +19 °С

Дожди с грозами и до плюс 19 градусов ожидается в понедельник, 10 апреля, в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.