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Прогноз погоды на среду 23 декабря

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. 23 декабря местами по стране ожидается гололед, сильные осадки (мокрый снег, дождь), усиление ветра порывами до 15-18 м/с, метель. На отдельных участках дорог гололедица.

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