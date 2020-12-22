Прогноз погоды на среду 23 декабря

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. 23 декабря местами по стране ожидается гололед, сильные осадки (мокрый снег, дождь), усиление ветра порывами до 15-18 м/с, метель. На отдельных участках дорог гололедица.