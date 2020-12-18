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Прогноз погоды на субботу 19 декабря

Погодные условия в Беларуси будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся в восточном направлении, по юго-западу республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления. В отдельных районах республики ожидается туман, на дорогах – гололедица.

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