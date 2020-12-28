Прогноз погоды на вторник 29 декабря

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы.



Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! Оранжевый уровень опасности, во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по востоку страны – гололед.



