Прогноз погоды по 18 июня: белорусов ждет потепление в середине месяца

Во второй половине недели белорусов ждет потепление, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Антициклональный характер погоды, установившийся на территории нашей страны, продолжает удерживать в большинстве районов преимущественно сухую погоду. На этой рабочей неделе территория Беларуси продолжит находиться под преобладающим влиянием области повышенного атмосферного давления, поэтому на большей части территории по-прежнему будет сохраняться дефицит осадков. Лишь в южных и юго-западных регионах страны пройдут кратковременные дожди. А 15 и 16 июня под влиянием системы атмосферных фронтов, смещающихся с Карпат, по юго-западу страны дожди станут более интенсивными, в отдельных районах прогремят грозы", - рассказали в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, если в начале недели еще будет прохладно, то в дальнейшем ночи в Беларуси станут теплее, а дневной прогрев день ото дня будет увеличиваться.

Во вторник,13 июня,будет преимущественно без осадков, лишь по югу страны местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, по югу - до плюс 13. Днем будет 17-23 градуса тепла.

В среду, 14 июня,местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля. Днем будет 20-27 градусов, в юго-западных районах - плюс 17-19.





В четверг, 15 июня,будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны пройдут дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет 23-28 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 19-22.

В пятницу, 16 июня,будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 18-22.

По предварительному прогнозу, в выходные дни в стране станет еще на пару градусов теплее. "В дневные часы местами столбики термометров даже преодолеют отметку в 30 градусов, а вот дождей по-прежнему будет немного и распределяться по территории страны они будут неравномерно. При таких благоприятных условиях температура воды в реках и водоемах продолжит повышаться, а это значит, что купальный сезон не за горами", - отметили в Белгидромете.

В субботу, 17 июня,преимущественно по западу страны пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля. Днем от плюс 18 по западу до плюс 30 по востоку.

В воскресенье, 18 июня,местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов выше нуля. Днем будет 24-29 градусов тепла, местами - плюс 30-32, по западу - плюс 19-23.