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Прогноз погоды на 1 апреля

Погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, днем по северной половине страны скажется влияние фронтального раздела.
Внимание!
Ночью и утром 1 апреля (среда) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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