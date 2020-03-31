Прогноз погоды на 1 апреля

Погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, днем по северной половине страны скажется влияние фронтального раздела.

Внимание!

Ночью и утром 1 апреля (среда) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.



