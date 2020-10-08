Прогноз правительства: Рост ВВП в 2021 году на 1,8 %

Ориентиры на год и пять лет обсуждают сейчас в правительстве. Программы социально-экономического развития верстаются с учетом нынешних реалий мировой экономики и внутреннего спроса и предложений. В следующем году - экономический блок правительства уверен - ВВП может вырасти на 1,8 % , а за пять лет - на 20. Главными драйверами таких показателей называют IT-отрасль, космическую и атомную, а также сферу услуг, причем не только потребительских, но и финансовых. Оценка планов на год - у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.

Рост ВВП в 2021 году на 1,8 %. Такие планы озвучило правительство. Разработка пакета экономических документов на следующий год началась 3 месяца назад. Он должен быть максимально реалистичным, с учетом возможностей экономики. Вместе с тем за прошедшие несколько недель существенно изменились оценки развития мировых рынков, стран - торговых партнеров Беларуси. Коррективы вносят и неопределенность динамики валют. Главная цель - восстановить пострадавшие из-за пандемии секторы экономики, привлечь инвестиции и повысить уровень и качество жизни людей.

Эффективно работающий госсектор и региональное развитие - также в приоритете задач на год. А через пять лет отстающих регионов быть не должно. Заявил премьер Роман Головченко. Одной из точек роста в следующей пятилетке должна стать сфера услуг. Речь идет не только о потребительских, а также о деловых, финансовых и других для бизнеса. Акцент и на эффективное импортозамещение, развитие IT-сектора и атомной энергетики.

Особое внимание в программе - и вопросам качества госуправления, а также повышению отдачи от госактивов, отмечают в Министерстве экономики. Реальный сектор - это огромное количество предприятий и большие объемы производства. Увязка зарплаты и производительности труда остается в приоритете.