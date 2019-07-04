Прогноза погоды на 5 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы и прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.



Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!(оранжевый уровень опасности)



Утром и днем 5 июля (пятница) во многих районах республикиожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.



6-7 июля (суббота-воскресенье) сохранится ветреная погода.