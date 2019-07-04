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Прогноза погоды на 5 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы и прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!(оранжевый уровень опасности)

Утром и днем 5 июля (пятница) во многих районах республикиожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

6-7 июля (суббота-воскресенье) сохранится ветреная погода.

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