Прогноз Александра Лукашенко о скором разрешении украинского конфликта активно обсуждают политологи

Арман Абовян, руководитель отдела международных отношений партии "Процветающая Армения":

"Действия Трампа по отношению к Украине очень четко подтверждают прогнозы, о которых украинское руководство ранее предупреждали президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин, а также многие прагматичные политики. Наступает предсказанный момент, когда ключевой спонсор Киева - США - фактически, просто умывает руки. Примечательно, что в вопросе признания действующей украинской власти Трамп во многом дублирует позицию Москвы, указывающей на нелегитимность руководства Украины из-за отмены выборов".

Арман Абовян подчеркнул, что если российская дипломатия формулирует этот тезис в строго правовом поле, то Трамп действует максимально прямолинейно. Его резкие заявления создают впечатление, будто Вашингтон готов единолично решать судьбу украинского лидерства в обход воли самого народа Украины.

"Это неправильно. И, естественно, Лукашенко, критикующий подобный подход в данном случае полностью прав, и по-другому просто быть не может. Что касается сроков завершения конфликта, говорить о них преждевременно, однако очевидно одно: украинский кризис окончательно стал для Запада токсичным активом", - подытожил эксперт.