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Прогнозы эпидемиологов - в Беларуси приближается сезон респираторных вирусных инфекций

Приближается сезон респираторных вирусных инфекций. Пик прогнозируют на февраль. В группе риска дети и взрослые старше 65. Прививать от гриппа в этом сезоне будут трехвалентной вакциной российского, французского производства, а также четырехвалентной швейцарской. Одновременно прививаться можно и от COVID-19 (допускается вводить вакцину в один день, но есть исключения). Сейчас в пятнадцати странах циркулирует новым штамм "пирола", в Беларуси он пока не выявлен. Считается, что он более заразный. Специалисты следят за обстановкой.

Это вирусы, которые обладают большей заразностью, это вирусы, которые обладают большей тропностью к своему рецептору в организме человека. Но, к счастью, в настоящее время пока не описано тяжелых проявлений этих вирусов, которые будут циркулировать, по всей видимости, и на наших территориях. Мы готовы. Готовы и на амбулаторном этапе, и на стационарном этапе, хорошо разработаны протоколы, существуют препараты для лечения.
Светлана Лукашик, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ

Избежать тяжелого течения заболевания - как ковида, так и гриппа - помогает вакцинация.

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