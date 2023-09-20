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Прогнозы эпидемиологов - в Беларуси приближается сезон респираторных вирусных инфекций
Приближается сезон респираторных вирусных инфекций. Пик прогнозируют на февраль. В группе риска дети и взрослые старше 65. Прививать от гриппа в этом сезоне будут трехвалентной вакциной российского, французского производства, а также четырехвалентной швейцарской. Одновременно прививаться можно и от COVID-19 (допускается вводить вакцину в один день, но есть исключения). Сейчас в пятнадцати странах циркулирует новым штамм "пирола", в Беларуси он пока не выявлен. Считается, что он более заразный. Специалисты следят за обстановкой.
Это вирусы, которые обладают большей заразностью, это вирусы, которые обладают большей тропностью к своему рецептору в организме человека. Но, к счастью, в настоящее время пока не описано тяжелых проявлений этих вирусов, которые будут циркулировать, по всей видимости, и на наших территориях. Мы готовы. Готовы и на амбулаторном этапе, и на стационарном этапе, хорошо разработаны протоколы, существуют препараты для лечения.
Избежать тяжелого течения заболевания - как ковида, так и гриппа - помогает вакцинация.
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