Прогнозы эпидемиологов - в Беларуси приближается сезон респираторных вирусных инфекций

Это вирусы, которые обладают большей заразностью, это вирусы, которые обладают большей тропностью к своему рецептору в организме человека. Но, к счастью, в настоящее время пока не описано тяжелых проявлений этих вирусов, которые будут циркулировать, по всей видимости, и на наших территориях. Мы готовы. Готовы и на амбулаторном этапе, и на стационарном этапе, хорошо разработаны протоколы, существуют препараты для лечения.

Светлана Лукашик, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ