Прогнозы ВОЗ: Пандемию можно победить за два года

Более 22 миллионов человек в мире заболели коронавирусом с начала пандемии. Внимание мировой общественности не уходит от решения глобальной задачи здравоохранения. Свои предположения, что болезнь удастся победить только совместными усилиями всего за пару лет, рассказал глава ВОЗ.



