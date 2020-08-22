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Прогнозы ВОЗ: Пандемию можно победить за два года

Более 22 миллионов человек в мире заболели коронавирусом с начала пандемии. Внимание мировой общественности не уходит от решения глобальной задачи здравоохранения. Свои предположения, что болезнь удастся победить только совместными усилиями всего за пару лет, рассказал глава ВОЗ.

Помимо разобщенности, глава ВОЗ назвал помехой для истребления COVID-19 коррупцию в сфере здравоохранения. По его словам, спекуляция на безопасности медработников, будь то медсестры, врачи или исследователи, эквивалентна убийству.

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