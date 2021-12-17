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Проголосовать за лучший видеоролик о малой родине можно на сайте профсоюзов
Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма в ноябре объявил конкурс видеосюжетов "Люблю свой край, старонку гэту…". Для участия в нем нужно было снять небольшие ролики с признанием в любви к городу, в котором они живут, улице, на которой выросли, или малой родине, где прошло их детство.
С заданием успешно справились 62 участника. Посмотреть конкурсные работы можно на сайтеотраслевого профсоюза. А для того чтобы отдать свой голос за понравившуюся работу, нужно перейти по ссылке. Там под статьей размещена форма для голосования.
Как проголосовать за понравившееся видео
В форме для голосования выберите участника конкурса, чья работа на ваш взгляд наиболее полно раскрывает главную тему конкурса. Для просмотра всех работ используйте полосу прокрутки справа.Не забудьте кликнуть кнопку "ОТПРАВИТЬ" в самом низу формы для голосования (под видеосюжетами).
Если захотите еще раз пересмотреть сюжеты, на этой же странице под формой голосования можете увидеть понравившуюся работу и окончательно сделать свой выбор.
Все присланные на конкурс работы размещены на YouTube-канале Белпрофсоюза работников культуры, спорта и туризма, а также на сайте.
Что получит победитель конкурса
У конкурса НЕТ ЖЮРИ! Все работы будут оценивать зрители. Победителя определит беспристрастная статистика голосования.Итоги будут подведены к Новому году (дату организаторы объявят дополнительно).
Победитель получит 10-дневную путевку в любой выбранным им санаторий "Белпрофсоюзкурорта".
Все присланные на конкурс работы останутся в архиве сайта и будут доступны по ссылке.
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