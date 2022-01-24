Проголосовать за лучшую марку Беларуси можно до 18 февраля на сайте Белпочты

Стартовал юбилейный, 20-й конкурс на лучшую марку Беларуси. В нем принимают участие миниатюрные знаки оплаты, выпущенные в оборот за минувший год.



Это марки и блоки совершенно разной тематики: 41 претендент на победу рассказывает о народных писателях нашей страны, фауне, машиностроении, обрядах и праздниках, успехах (два блока посвящены медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио), есть и марка РНПЦ "Кардиология" из достижений отечественной медицины.

Среди конкурсантов также наши святыни - Александро-Невский храм как пример архитектуры Беларуси и Коложская икона Божьей Матери. Если на последнюю навести камеру в специальном приложении, можно прогуляться у стен одной из древнейших церквей нашей страны при помощи технологий виртуальной реальности. В этом сезоне впервые отдать свой голос за марку можно онлайн.