Проголосовать за лучшую марку Беларуси можно до 18 февраля на сайте Белпочты
Стартовал юбилейный, 20-й конкурс на лучшую марку Беларуси. В нем принимают участие миниатюрные знаки оплаты, выпущенные в оборот за минувший год.
Это марки и блоки совершенно разной тематики: 41 претендент на победу рассказывает о народных писателях нашей страны, фауне, машиностроении, обрядах и праздниках, успехах (два блока посвящены медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио), есть и марка РНПЦ "Кардиология" из достижений отечественной медицины.
Среди конкурсантов также наши святыни - Александро-Невский храм как пример архитектуры Беларуси и Коложская икона Божьей Матери. Если на последнюю навести камеру в специальном приложении, можно прогуляться у стен одной из древнейших церквей нашей страны при помощи технологий виртуальной реальности. В этом сезоне впервые отдать свой голос за марку можно онлайн.
Конкурс проходит в режиме автоматизированной системы голосования. Для участия необходимо зайти на сайт РУП "Белпочта", выбрать почтовую марку или понравившийся почтовый блок. Лучшей будет признана та почтовая марка, которая наберет наибольшее количество голосов. В случае если несколько марок наберут одинаковое количество голосов, то все они будут признаны лучшими.
Отдать голос за лучшую марку Беларуси 2021 года можно до 18 февраля на сайте Белпочты. Здесь же опубликуют итоги конкурса.
