Программа праздничных мероприятий ко Дню народного единства - что ждет гостей

17 сентября Беларусь отметит День народного единства. В этот день праздничные, культурные и просветительские мероприятия пройдут во всех регионах страны.

В Минске события стартуют в 10:30 с массового велопробега. Колонна проследует от аквапарка "Лебяжий" по проспекту Победителей до Стелы, где в 11:00 часов пройдет торжественное возложение цветов.

В это же время по всей стране начнется всебелорусский патриотический диктант. В полдень Музей истории города Минска приглашает на интерактивную программу "Мая Радзіма - Беларусь", а в 15:00 здесь начнется праздничный концерт. Культурную эстафету в 16:00 подхватит Национальный художественный музей, в его залах прозвучит духовная и светская музыка в исполнении хора Академии музыки.

Особую программу подготовил Музей истории Великой Отечественной войны - гостей ждут экскурсии и квесты.