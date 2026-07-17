Программа "Союзное государство приглашает…" объединит звезд Беларуси и РФ на "Славянском базаре"

Сила творчества, которая объединяет весь мир. Кульминацией этого дня фестиваля станет традиционная программа "Союзное государство приглашает…". Она объединит ведущих артистов и творческие коллективы Беларуси и России.

Программа посвящена знаковым датам в истории Союзного государства и станет ярким воплощением общей памяти, духовной близости и неразрывной связи братских народов (подробности в видео).