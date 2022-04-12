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Программа медицинской реабилитации работает для особенных детей в Мядельском районе
Адресная и эффективная помощь в адаптации детей с аутизмом и другими особенностями психического состояния. Республиканский детский центр медицинской реабилитации в Мядельском районе работает с детьми из всех уголков Беларуси. За счет государства мальчики и девочки в сопровождении законных представителей проходят курс лечения длительностью в 21 день. Пребывание в стационаре, питание, оказание комплекса медико-психологических и педагогических услуг - все абсолютно бесплатно.
В центре работают квалифицированные специалисты: врачи-реабилитологи, врач-психиатр детский, врач-терапевт, физиотерапевт, стоматолог, отоларинголог, рефлексотерапевт, проводят мероприятия по лечебной физкультуре. В среднем за год у нас оздоравливаются до 500 пациентов.
В работе с аутистами центр использует как классические методики, так и новаторские. Например, АВА-терапия, сенсорная интеграция, иппотерапия, система альтернативной коммуникации. За время существования центра (а это шесть лет) реабилитацию в нем прошли более 3 тысяч человек.
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