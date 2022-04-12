Программа медицинской реабилитации работает для особенных детей в Мядельском районе

Адресная и эффективная помощь в адаптации детей с аутизмом и другими особенностями психического состояния. Республиканский детский центр медицинской реабилитации в Мядельском районе работает с детьми из всех уголков Беларуси. За счет государства мальчики и девочки в сопровождении законных представителей проходят курс лечения длительностью в 21 день. Пребывание в стационаре, питание, оказание комплекса медико-психологических и педагогических услуг - все абсолютно бесплатно.