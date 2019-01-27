Программа обучения в автошколах страны требует изменений, а некоторые моменты в правилах дорожного движения возможно оптимизировать. Об этом в последнее время говорят как преподаватели, так и инспекторы ГАИ.



В 2018 автошколы подготовили более 100 тысяч водителей

В прошлом году автошколы подготовили более 100 тысяч водителей различных категорий. В целом по стране их число за год увеличилось на 8 процентов, и только в Минске снизилось на 5. Отмечается, что во многом качество обучения влияет и на дорожную ситуацию. А качество образования измеряется такой цифрой, как сдача экзамена с первого раза. Впрочем, как показала практика, только 2/3 курсантов справляются с такой задачей. По словам специалистов, упростить сдачу, вместе с этим повысив качество образования, возможно, изменив некоторые пункты в ПДД.

Речь идет, конечно, не о кардинальных переменах. Но, тем не менее, предлагается уточнить некоторые определения, которые непонятны ученикам, а отдельные положения правил предлагается исключить. Наш корреспондент, Александр Камович попытался разобраться, как работают современные автошколы и заодно проверил свои знания.





Наверняка, многие автолюбители помнят тот волнительный день, когда впервые сдавали экзамен в автошколе или ГАИ. Мы же решили проверить, насколько уже состоявшиеся автомобилисты помнят те самые правила дорожного движения на примере программы автошколы. В качестве подопытного буду выступать я. У нас 30 вопросов, на них отведено 45 минут. И поехали.



Правило прогона скота, какой ширины должна быть полоса от солнца на лобовом стекле или в каком случае необходимо накладывать герметизирующую повязку. Отвечая на эти вопросы, чувствуешь себя студентом-недоучкой. Что-то слышал, но ответить точно не могу.



За 9 лет моего водительского стажа, кажется, от некоторых знаний не осталось и следа. И вполне логичный результат - тест не сдан. Разбор полетов вместе с преподавателем высшей категории.



Результат не критичный, но без серьезной подготовки все эти нюансы вспомнить не так просто. Анатолий Гладкий преподает в автошколе уже более 40 лет, и за это время через его занятия прошли больше 12 тысяч человек. Анатолий Михайлович уверен, методика обучения должна соответствовать тенденциям времени.

Экзаменв ГАИ с первого раза сдают лишь60%, в Минске и того меньше

Сейчас качество образования измеряется такой цифрой, как сдача экзамена с первого раза. На практике успешно его сдают лишь чуть более 60%. Что касается Минска, эта цифра гораздо меньше.



В прошлом году автошколы подготовили более 100 тысяч водителей разных категорий. В целом по стране их число за год увеличилось на 8 процентов, и только в Минске снизилось на 5. Отмечается, что во многом качество обучения влияет и на дорожную ситуацию.Как и стаж вождения. В ГАИ есть даже отдельная статистика по ДТП с участием водителей согласно их стажу. Сейчас готовится новая редакция. Впрочем, и цифры минувших лет достаточно красноречивы. Так, водители в первый год допускают значительно меньше ошибок, чем в последующие. Такую динамику специалисты объясняют тем, что молодой водитель более осторожный на дороге. А, набравшись опыта и уверенности, не всегда может рассчитать силы. Впрочем, уже после 5 лет ситуация выравнивается.

Повысить качество образования в автошколахможно, изменив некоторые пункты в ПДД

По словам специалистов, упростить сдачу, вместе с этим повысить качество образования, возможно, изменив некоторые пункты в ПДД. Например, упростить некоторые определения. А отдельные положения, например, размеры общественного транспорта или правила проезда гужевых повозок, предлагается исключить, так как они напрямую никаким образом не связаны с реальным вождением.

Измененияв закон "О дорожном движении" - ужесточениеответственностии повышениебезопасности