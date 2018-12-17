3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Программа развития городов-спутников Минска "На контроле Президента"
Есть предложения по рабочим местам и в городах-спутниках столицы. Например, в Заславле в следующем году планируют строительство новой больницы, что откроет вакансии для сотен человек. Создать условия для трудоустройства, обеспечить комфорт для специалистов и, конечно, предоставить жилье. Эти задачи заложены в программе развития городов-спутников Минска. Белорусы, которые сегодня стоят в столичной очереди на улучшении жилищных условий, могут обрести свои квадраты в сателлитах. При этом социальная инфраструктура должна соответствовать. За судьбой минской агломерации пристально следит Глава государства.
Что сегодня тормозит развитие городов-спутников, как выполняются поручения Президента? Новая серия проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента". Смотрите в среду после "Панорамы".
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов