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Программа развития городов-спутников Минска "На контроле Президента"

Есть предложения по рабочим местам и в городах-спутниках столицы. Например, в Заславле в следующем году планируют строительство новой больницы, что откроет вакансии для сотен человек. Создать условия для трудоустройства, обеспечить комфорт для специалистов и, конечно, предоставить жилье. Эти задачи заложены в программе развития городов-спутников Минска. Белорусы, которые сегодня стоят в столичной очереди на улучшении жилищных условий, могут обрести свои квадраты в сателлитах. При этом социальная инфраструктура должна соответствовать. За судьбой минской агломерации пристально следит Глава государства.

Что сегодня тормозит развитие городов-спутников, как выполняются поручения Президента? Новая серия проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента". Смотрите в среду после "Панорамы".

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