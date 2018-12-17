Программа развития городов-спутников Минска "На контроле Президента"

Есть предложения по рабочим местам и в городах-спутниках столицы. Например, в Заславле в следующем году планируют строительство новой больницы, что откроет вакансии для сотен человек. Создать условия для трудоустройства, обеспечить комфорт для специалистов и, конечно, предоставить жилье. Эти задачи заложены в программе развития городов-спутников Минска. Белорусы, которые сегодня стоят в столичной очереди на улучшении жилищных условий, могут обрести свои квадраты в сателлитах. При этом социальная инфраструктура должна соответствовать. За судьбой минской агломерации пристально следит Глава государства.