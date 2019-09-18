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Программа семейного капитала расширяется и будет продлена
Программа семейного капитала расширяется и будет продлена до конца 2024 года. Соответствующий указ сегодня подписал Президент Беларуси. Новые возможности касаются досрочного использования средств исходя из интересов многодетных семей. Как и раньше, после истечения 18 лет с даты рождения ребенка деньги могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери. А вот досрочно использовать деньги теперь можно на получение платных медицинских услуг, также на образование и улучшение жилищных условий.
Формироваться семейный капитал будет в белорусских рублях
Базовый размер на 1 января будущего года - 22 с половиной тысячи. При этом для сохранения покупательной способности средства будут ежегодно индексироваться. Напомним, что право на назначение семейного капитала имеют белорусы при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей при условии, что в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет.
О том, что надо обратить пристальное внимание на варианты дополнительной поддержки многодетным, не так давно говорил и Глава государства. Во время ежегодного Послания к народу и парламенту Александр Лукашенко дал конкретное поручение правительству.
Важный момент: многодетные семьи, которым уже был назначен семейный капитал по предыдущей редакции программы, также смогут досрочно использовать средства по новым направлениям. Напомним, деньги, за которыми граждане не обратились в течение 3 лет по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, подлежат возврату в бюджет. Это же касается средств, которые не были использованы в течение 5 лет после подачи заявления.
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