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Программа "Семейный капитал" увеличила количество многодетных семей
Теплые и искренние слова сегодня звучат в адрес самых близких людей для каждого. В Беларуси отмечают День матери.
Традиционно в канун праздника женщин, которые родили и воспитали более пяти детей, награждают орденом Матери. Сейчас в стране это почетное звание у более чем 9 500 мам.
Увеличила на треть рождаемость третьих и последующих детей программа "Семейный капитал". На данный момент создано более 74 000 депозитных счетов. Ежемесячно назначается около тысячи трехсот новых "семейных капиталов".
Напомним, указом Президента программа продлена до декабря 2024 года. В правила использования депозита внесены изменения. Теперь сумма начисляется в белорусских рублях, и воспользоваться средствами нас определенные перечнем цели можно до совершеннолетия ребенка.
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