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Программируемое самоубийство Украины. Подробности в фильмах Оливера Стоуна смотрите 18-19 марта на "НТВ-Беларусь"

От оранжевой революции до евромайдана и братоубийственной войны. Кто толкнул Украину в бездну? Промыть мозги людям: как СМИ и НКО сеют зерна нетерпимости. Майдан как вирус предательства, который не удалось запустить в Беларуси. Девальвация достоинства и ложь американской политики. Взорвать Украину, чтобы подобраться к России. Обо всем смотрите подробнее в документальных фильмах Оливера Стоуна на телеканале "НТВ-Беларусь":

  • "Украина в огне" - суббота, 14:10.

  • "В борьбе за Украину" - воскресенье, 14:25.

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