Программируемое самоубийство Украины. Подробности в фильмах Оливера Стоуна смотрите 18-19 марта на "НТВ-Беларусь"

От оранжевой революции до евромайдана и братоубийственной войны. Кто толкнул Украину в бездну? Промыть мозги людям: как СМИ и НКО сеют зерна нетерпимости. Майдан как вирус предательства, который не удалось запустить в Беларуси. Девальвация достоинства и ложь американской политики. Взорвать Украину, чтобы подобраться к России. Обо всем смотрите подробнее в документальных фильмах Оливера Стоуна на телеканале "НТВ-Беларусь":