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У медиков появилась программа для учета и систематизации информации о пациентах с COVID-19
Белорусские программисты -резидента Парка высоких технологий - создали и передали на безвозмездной основе сразу в несколько РНПЦ программное обеспечение для учета и систематизации информации о пациентах с COVID-19. Юлия Карпенко продолжит тему.
Результаты тестов на COVID-19 в одной программе
Минимум человеческого фактора и максимум пользы. Все результаты тестов на COVID-19 у врачей теперь в одной системе и под рукой. Простое в использовании, но очень нужное ПО - работа резидента Парка высоких технологий. На реализацию запроса, который поступил от самих врачей, было всего 4 дня и команда из десяти человек.
Марина Меженная, руководитель проекта по учету результатов тестирования на COVID-19:
"Мы разработали программу, которая выполняет ввод исходной информации в многопользовательском режиме, использует удобные системы поиска и фильтрации, а также обеспечивает автоматическую генерацию отчетов по сводным данным".
Проще говоря, все данные пациентов, которые сдали тест на COVID-19, теперь не нужно вводить и сортировать вручную. Программа позволяет ускорить работу специалистов на четверть. И занимает всего несколько минут.
Благодаря программе каждый сотрудник, правда, только со своего рабочего места, в несколько кликов может получить систематизированные данные о результатах работы целой лаборатории за любой промежуток времени.
Умное ПО работает в четырех лабораториях
Сегодня умное ПО работает в четырех лабораториях. Это РНПЦ онкологии им. Александрова, лаборатория антидопингового комитета, а также РНПЦ трансфузиологии и кожвендиспансер. Помощник для врачей появился только месяц назад, но себя уже зарекомендовал.
Виктор Матусевич, заведующий онкологическим отделением иммунологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
"Программа на самом деле очень сильно облегчила нам жизнь, потому что работа с большим объемом данных подразумевает достаточно длительный процесс, их нужно сортировать, при необходимости быстро найти информацию и быстро ее выдать".
А это драгоценные не часы, минуты! Когда речь идет о здоровье человека, каждая на счету.
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