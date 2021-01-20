Программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года вынесли на общественное обсуждение

В приоритете - социальная стабильность в обществе и рост благосостояния белорусов.



Цели амбициозны, но реалистичны и должны быть достигнуты. Так комментируют важный документ эксперты. В правительстве планируют, что рост ВВП за пятилетие составит 21,5 %. Государство продолжит сохранять социальную направленность, где главная цель - рост благосостояния людей. Основное внимание уделят доходам населения, ценам, занятости, доступности жилья, а также высокотехнологичным услугам в здравоохранении и образовании. В программе заложены четыре приоритета - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер.



В основе программы - анализ обращений белорусов и экономической ситуации в стране, а также предложения, озвученные на диалоговых площадках и во время работы депутатов с избирателями на местах. Большое внимание - росту доходов белорусов, особенно низкооплачиваемых специальностей бюджетной сферы.







На 2021 год предусмотрено сохранить и все доплаты медикам, связанные с COVID. Чтобы достичь всех планов, предусмотренных проектом, в течение пятилетки потребуется принять ряд новых законодательных документов, рассказала нашему телеканалу депутат Палаты представителей Светлана Горваль.



В начале февраля план действий на пятилетку представят на Всебелорусском народном собрании.



