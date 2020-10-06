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Программу социально-экономического развития до 2025 года рассмотрели в правительстве
Белорусская экономика не сворачивала производства во время пандемии, тем самым не потеряла кооперационные связи. Ориентиры на 5 лет вперед сегодня обсудили на президиуме Совмина. Так, к 2025 году не должно быть отстающих регионов.
В программе социально-экономического развития заложен рост ВВП более чем на 20 %, экспорт до 50 миллиардов долларов, а инвестиций привлечь более 200 миллиардов рублей для создания современной инфраструктуры и развития производств. Главное - рост благосостояния и создание комфортных условий для жизни.
Одной из точек роста в следующие пять лет должна стать сфера услуг - не только потребительских, но и финансовых, и других. А также акцент на эффективное импортозамещение. Особое внимание в программе - вопросам качества госуправления, а также повышению отдачи от госактивов.
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