Программу социально-экономического развития страны обсудили в Бресте участники ВНС

Тему социально-экономического развития сегодня обсудили и в Бресте. Там собрались участники VI Всебелорусского народного собрания. На встречу приехали и специалисты из Минска.

Что обсуждали - расскажет Мария Тройнич.

Какой Беларусь будет в ближайшие пять лет? О Программе социально-экономического развития страны говорили сегодня в Бресте. Она вынесена на общественное обсуждение. И основные приоритеты будут озвучены и приняты на VI Всебелорусском народном собрании.

Сегодня обсудили каждый тезис документа, подвели итоги прошедшей пятилетки, сделали акцент на экономику. К слову, в мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности Беларусь занимает 47-ю позицию из 152 стран. Поэтому главная цель - не просто удержать планку, но и развиваться дальше, создавая комфортные условия для работы и самореализации.

Диалог участников совещания сегодня получился активным. Делегаты вынесли на обсуждение предложения, которые были собраны, в том числе и во время работы общественных приемных и диалоговых площадок. Так, Брестский научно-технологический парк выступил с инициативой по созданию умных производств и внедрению информационных технологий.