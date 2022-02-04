Прогрессивные разработки и новации от белорусских онкологов

Сегодня Всемирный день борьбы против рака. Ежегодно дата становится основанием для международной медицинской отчетности про новые вызовы онкологии и успехи ее преодоления. Белорусские онкологи отмечают, что заболеваемость раком в нашей стране за последний год сократилась на 27 %. Также в 2021 сотрудники ведущего медицинского учреждения - РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова - реализовали 70 научных проектов, направленных на испытание новых противораковых вакцин и апробацию органосохраняющих операций. Каждое из отделений РНПЦ ежегодно совершенствует и предлагает свой спектр прогрессивных новаций для спасения пациентов. Репортаж Натальи Бордиловской об одном из них (видео).