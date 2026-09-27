Прогулка с Никитой Коноваловым по агрогородку Снов - в рубрике "Место для жизни"

Агрогородок Снов - место, где городской комфорт согрет тихим пасторальным уютом. Не в мечтах, а наяву. Такой есть в Несвижском районе с поэтичным названием Снов.

Отдельной признательности заслуживают местные аграрии. С зерновых полей агрокомбината получили почти 94 центнера на круг. Порядок в полях и уют на улицах - это про реальный Снов, где хочется трудиться, растить детей и отдыхать.

Бухгалтер СПК "Агрокомбинат Снов" Никита Коновалов рассказал о четырех поколениях одной семьи, замкнутом цикле хозяйства и агрогородке. В центре агрогородка стоит дата, с которой здесь принято сверять историю: 1478 год. Именно тогда поселение впервые упоминается в летописях. Сегодня рядом с этой цифрой - мурал, габионы и ухоженная площадь.

Для Никиты Коновалова это не декоративный центр поселка, а точка, от которой начинается вся его биография. "Вся моя жизнь связана непосредственно с этой землей, с деревней, агрогородком Снов и с этим предприятием", - говорит он.

Семья как трудовая биография хозяйства

СПК "Агрокомбинат Снов" - одно из крупнейших интегрированных хозяйств страны: растениеводство, КРС, свиноводство, птицеводство, собственная переработка мяса и молока, торговая сеть. Именно эта связка "поле - ферма - переработка - прилавок" и держит в агрогородке рабочие места сразу для нескольких поколений одной семьи.

СПК "Агрокомбинат Снов" образовано в 1951 году. Тогда у его истоков стояла еще совсем молодая бабушка Никиты вместе с родителями. Она работала полеводом. Позже здесь трудились и его родители: мама - осеменатором свиноводческого комплекса, отец - водителем. Брат тоже водитель на хозяйстве. Сам Никита - бухгалтер. Супруга работает в местном магазине. Сын пошел в ту же школу, которую когда-то заканчивали и мама, и он сам. Цепочка почти непрерывная: поле - ферма - дом - школа - снова хозяйство.

На комбинат Коновалов пришел в 2010 году, сразу после Минского техникума предпринимательства. С тех пор не уезжал. Жилье получил здесь же (предприятие системно строит квартиры для молодых специалистов и для тех, кто уже работает в Снове). "У нас замкнутый цикл производства. Выращиваем, кормим, сдаем на убой, производим, продаем", - коротко описывает он модель, которой хозяйство следует десятилетиями.

В четырехэтажной школе учатся уже три поколения. Ее заканчивала мама. В 2008 году ее окончил он сам. Сейчас здесь учится его сын-первоклассник. Школа рассчитана примерно на 480 учеников. Для него это не просто учреждение образования, а еще одно доказательство, что в Снове можно прожить целую жизнь, не разрывая связь поколений.

Культурное наследие представлено дворцом Рдултовских, усадьбой Гартингов, костелом святого Иоанна Крестителя 1760 года и православной церковью святых Космы и Дамиана 1836 года постройки.

В Снове есть 5 творческих коллективов, 4 из них со званием "народный". В местном зале регулярно ставят спектакли, работают 5 взрослых коллективов и 7 детских. Есть и свой музей именитого земляка, заслуженного деятеля культуры Евгения Ивановича Ждана, первого лауреата премии "За духовное возрождение". Дом он завещал оставить в качестве картинной галереи для сновской земли. Квартира художника вместе с работами стала частью культурного пространства агрогородка.

В агрогородке работает детско-юношеская спортивная школа, есть бассейн, стадион, тренажерные залы. Есть своя амбулатория. Есть рынок, 2 гостиницы, ресторан, бильярд, спортивно-оздоровительный зал. В центре еще одна гостиница, аптека и общежитие предприятия. Для детей недавно открыли развлекательный центр и детское кафе.

В 2026 году Снов занял 1-е место в Минской области по уровню жизни и инфраструктуре. Жители, работники, руководители на местах занимаются благоустройством улиц, фасадов, домов. "Это мое место жизни и мое место силы", - подчеркнул Никита Коновалов.