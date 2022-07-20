Происходящее в Украине является поводом давления на Россию и решением американцами своих финансовых вопросов - политолог Карнаухов

Мы должны прекратить миролюбивую умиротворяющую риторику, мы такими не являемся, мир видит, кто мы. Мы способны защищать наши рубежи, мы способны отстаивать наши интересы. Лебезение на цыпочках перед Западом закончилось. Труба "Северного потока - 2" наполнена, остается открыть вентиль и подписать одну бумагу, через пять минут после принятия политического решения о разблокировке "Северного потока - 2" можно будет наполнить европейские газохранилища, зажечь все конфорки во всех европейских домах, вопрос газоснабжения будет снят.

Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России