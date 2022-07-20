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Происходящее в Украине является поводом давления на Россию и решением американцами своих финансовых вопросов - политолог Карнаухов
Власти Соединенных Штатов напрямую влияют на финансовый кризис в Европе. Таким мнением поделился доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России Сергей Карнаухов.
По его словам, политические элиты за счет внедрения своих идеалов пытаются улучшить свое экономическое положение, непосредственно пользуясь ситуацией в Украине.
Мы должны прекратить миролюбивую умиротворяющую риторику, мы такими не являемся, мир видит, кто мы. Мы способны защищать наши рубежи, мы способны отстаивать наши интересы. Лебезение на цыпочках перед Западом закончилось. Труба "Северного потока - 2" наполнена, остается открыть вентиль и подписать одну бумагу, через пять минут после принятия политического решения о разблокировке "Северного потока - 2" можно будет наполнить европейские газохранилища, зажечь все конфорки во всех европейских домах, вопрос газоснабжения будет снят.
Сергей Карнаухов подчеркнул, что то же самое касается всех иных эмбарго. Разблокировка - это вопрос одного дня. "Всего-то-навсего нужно взять и к лешему послать американцев и британцев. Смогут это сделать европейцы или нет? Все зависит от нашей специальной военной операции, потому чтосегодня то, что происходит в Украине, является важным, вескиммедийным поводом для того, чтобы давить на нашу страну и давать американцам возможность решать свои финансовые вопросы", - отметил политолог.
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