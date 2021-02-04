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Производитель бытовой техники "Атлант" - в новой серии проекта "Один день"
Домашнюю фабрику холода собирают из тысячи деталей. Производитель бытовой техники "Атлант" - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день". За 62 года с конвейера сошло более 40 миллионов холодильников. Под одним брендом сразу 3 завода и 6 тысяч специалистов. Сегодня "Атлант" известен не только как производитель холодильников и морозильников, но и стиральных машин. Как бытовой мороз рождают в огне? Сколько холодильников производят в сутки? И что такое паспорт атлантовца?
Новая серия проекта вечером сразу после "Панорамы". Смотрите
и по субботам.
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