Производитель бытовой техники "Атлант" - в новой серии проекта "Один день"

Домашнюю фабрику холода собирают из тысячи деталей. Производитель бытовой техники "Атлант" - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день". За 62 года с конвейера сошло более 40 миллионов холодильников. Под одним брендом сразу 3 завода и 6 тысяч специалистов. Сегодня "Атлант" известен не только как производитель холодильников и морозильников, но и стиральных машин. Как бытовой мороз рождают в огне? Сколько холодильников производят в сутки? И что такое паспорт атлантовца?