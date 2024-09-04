Производители и поставщики из девяти стран представят свою продукцию на выставке-ярмарке "Продэкспо-2024" в Минске

11 предприятий, которые представляют основные отрасли концерна на 9 экспозициях, презентуют свою продукцию. У нас рекордная площадь - более 200 квадратных метров. В Год качества рассчитываем на высокую оценку нашей продукции. Традиционно уверены в высоком качестве нашей продукции, поэтому рассчитываем активно поработать в рамках "Продэкспо" и ждем всех заинтересованных на наших стендах.

Игорь Груцо, начальник управления концерна "Белгоспищепром"