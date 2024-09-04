3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Производители и поставщики из девяти стран представят свою продукцию на выставке-ярмарке "Продэкспо-2024" в Минске
Отечественные продукты покоряют мировые рынки. Ведь бренд "Сделано в Беларуси" уже давно синоним качества. Более полусотни предприятий (в числе которых и крупнейшие флагманы продовольственной отрасли страны) заявили о намерении участвовать в XXX международной выставке "Продэкспо-2024".
Она распахнет свои двери для производителей и поставщиков продуктов, напитков и оборудования из девяти стран. Также запланирована широкая деловая программа.
11 предприятий, которые представляют основные отрасли концерна на 9 экспозициях, презентуют свою продукцию. У нас рекордная площадь - более 200 квадратных метров. В Год качества рассчитываем на высокую оценку нашей продукции. Традиционно уверены в высоком качестве нашей продукции, поэтому рассчитываем активно поработать в рамках "Продэкспо" и ждем всех заинтересованных на наших стендах.
Немалую площадь столичного футбольного манежа займет экспозиция предприятий из российских регионов. Географию сформируют не менее десяти областей. Общее количество экспонентов "Продэкспо-2024" - около сотни. Старт выставки - 12 ноября.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов