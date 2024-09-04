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Производители и поставщики из девяти стран представят свою продукцию на выставке-ярмарке "Продэкспо-2024" в Минске

Отечественные продукты покоряют мировые рынки. Ведь бренд "Сделано в Беларуси" уже давно синоним качества. Более полусотни предприятий (в числе которых и крупнейшие флагманы продовольственной отрасли страны) заявили о намерении участвовать в XXX международной выставке "Продэкспо-2024".

Она распахнет свои двери для производителей и поставщиков продуктов, напитков и оборудования из девяти стран. Также запланирована широкая деловая программа.

11 предприятий, которые представляют основные отрасли концерна на 9 экспозициях, презентуют свою продукцию. У нас рекордная площадь - более 200 квадратных метров. В Год качества рассчитываем на высокую оценку нашей продукции. Традиционно уверены в высоком качестве нашей продукции, поэтому рассчитываем активно поработать в рамках "Продэкспо" и ждем всех заинтересованных на наших стендах.
Игорь Груцо, начальник управления концерна "Белгоспищепром"

Немалую площадь столичного футбольного манежа займет экспозиция предприятий из российских регионов. Географию сформируют не менее десяти областей. Общее количество экспонентов "Продэкспо-2024" - около сотни. Старт выставки - 12 ноября.

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