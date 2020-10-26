Производственный эксперимент устроили в Березовском районе

На одном поле здесь решили вырастить 23 гибрида кукурузы. Образцы привезли из разных стран, поэтому на одной площадке можно сравнить, какие злаки вырастают из белорусских и зарубежных семян. По словам агрономов, на фоне импортных наши образцы выглядят достойно. Кроме этого, отечественные семена экономичнее зарубежных - для посева нужно в 2 раза меньше зерен.