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Производственный эксперимент устроили в Березовском районе

На одном поле здесь решили вырастить 23 гибрида кукурузы. Образцы привезли из разных стран, поэтому на одной площадке можно сравнить, какие злаки вырастают из белорусских и зарубежных семян. По словам агрономов, на фоне импортных наши образцы выглядят достойно. Кроме этого, отечественные семена экономичнее зарубежных - для посева нужно в 2 раза меньше зерен.

Семена для кукурузы в Беларуси производят на двух заводах. Один находится в Ивацевичах. Его мощность 15 тысяч тонн зерна в год.

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