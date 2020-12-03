Производственный центр биотехнологий открылся в Институте микробиологии Академии наук Беларуси

Производственный центр биотехнологий сегодня открылся в Институте микробиологии Академии наук Беларуси. Современное оборудование для ферментации позволяет производить различные формы биопрепаратов для животноводства и растениеводства. Это обеспечит внутренний рынок конкурентоспособной продукцией и повысит экспортный потенциал. О производственной мощности нового комплекса расскажет Светлана Чернова.

Центр биотехнологий открылся в НАН Беларуси

Красная лента перерезана - научно-практический центр биотехнологий официально открыт. Здесь занимаются производством биопрепаратов для сельского хозяйства. Т.е. выпускают пробиотики для животных, чтобы меньше болели, и жидкие микробные препараты для растениеводства, которые улучшают плодородие почв и увеличивают урожайность. Организован полный цикл - от разработки (она под шефством Института микробиологии Академии наук) до полного выпуска продукции.

Центр биотехнологий - производство полного цикла

Это шейкер-инкубатор. В колбах находится специальная жидкость - питательная среда для микроорганизмов, из которых в дальнейшем получат пробиотики для животных. Температура внутри 30С, скорость вращения платформы - 200 оборотов в минуту. Процесс выращивания микроорганизмов длится до 48 часов.

Это не весь процесс. Далее микроорганизмы доращивают в специальных ферментерах и только потом высушивают (так удобнее добавлять в корма крупному рогатому скоту или поросятам). Современное оборудование в помощь. К слову, первая линия комплекса по производству сухих пробиотических препаратов для животноводства была запущена в марте прошлого года и успешно себя зарекомендовала.

Производство биопрепаратов для сельского хозяйства

И вот сегодня комплекс заработал в полную силу. Вещества, производимые для растений, повышают их морозоустойчивость, улучшают иммунитет и помогают подавить рост возбудителей болезней. Мензурки хватает на гектар посева.

Конкурентоспособная продукция

В целом проектная мощность научно-производственного центра биотехнологий - это 20 с половиной тонн в год сухих пробиотиков и 43 с половиной тонны жидкий микробных препаратов для растений.