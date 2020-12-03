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Производственный центр биотехнологий открылся в Институте микробиологии Академии наук Беларуси
Производственный центр биотехнологий сегодня открылся в Институте микробиологии Академии наук Беларуси. Современное оборудование для ферментации позволяет производить различные формы биопрепаратов для животноводства и растениеводства. Это обеспечит внутренний рынок конкурентоспособной продукцией и повысит экспортный потенциал. О производственной мощности нового комплекса расскажет Светлана Чернова.
Центр биотехнологий открылся в НАН Беларуси
Красная лента перерезана - научно-практический центр биотехнологий официально открыт. Здесь занимаются производством биопрепаратов для сельского хозяйства. Т.е. выпускают пробиотики для животных, чтобы меньше болели, и жидкие микробные препараты для растениеводства, которые улучшают плодородие почв и увеличивают урожайность. Организован полный цикл - от разработки (она под шефством Института микробиологии Академии наук) до полного выпуска продукции.
Центр биотехнологий - производство полного цикла
Это шейкер-инкубатор. В колбах находится специальная жидкость - питательная среда для микроорганизмов, из которых в дальнейшем получат пробиотики для животных. Температура внутри 30С, скорость вращения платформы - 200 оборотов в минуту. Процесс выращивания микроорганизмов длится до 48 часов.
Это не весь процесс. Далее микроорганизмы доращивают в специальных ферментерах и только потом высушивают (так удобнее добавлять в корма крупному рогатому скоту или поросятам). Современное оборудование в помощь. К слову, первая линия комплекса по производству сухих пробиотических препаратов для животноводства была запущена в марте прошлого года и успешно себя зарекомендовала.
Производство биопрепаратов для сельского хозяйства
И вот сегодня комплекс заработал в полную силу. Вещества, производимые для растений, повышают их морозоустойчивость, улучшают иммунитет и помогают подавить рост возбудителей болезней. Мензурки хватает на гектар посева.
Конкурентоспособная продукция
В целом проектная мощность научно-производственного центра биотехнологий - это 20 с половиной тонн в год сухих пробиотиков и 43 с половиной тонны жидкий микробных препаратов для растений.
Использование пробиотиков позволит получить свыше 40 тысяч тонн качественного сбалансированного корма для крупного рогатого скота, свиней, птиц, рыб. Ожидаемый экономический эффект составит около 10 миллионов рублей в год.
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