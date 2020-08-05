Производство акустических пианино белорусского производства возродили в стране

Гарантию же дают как минимум лет на 15

Модель усовершенствовали доводчиками. Так что страховой случай не наступит, исполнителям ничего не грозит. Гарантию же дают как минимум лет на 15. Новые фортепиано уже заняли свои места в учебных залах - без инструментов не останется никто.

Поручение, которое Президент курирует лично. Сегодня, как и вчера, молодежь и ее потребности - в приоритете. Ведь от этого зависит, как будет звучать "Беларусь" в мире.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

"Если подвести итоги прошлого года, то нам удалось произвести и поставить в учреждения образования и культуры 652 инструмента пианино "Беларусь", 1000 других музыкальных инструментов и 2000 мы привели в надлежащее состояние. Эту работу мы продолжаем в этом году".

Продукт высокого спроса получился как минимум на 50 % белорусским. В локализации имеет значение авторство, а оно за нашими мастерами-реставраторами. Каждый молоточек и гаммерштиль крепятся вручную.

Чтобы "Беларусь" звучала гордо, нужно вложитьчастичку души

Cборка инструмента проходит в несколько этапов. Но для того, чтобы "Беларусь" звучала гордо, нужно вложить не только отечественные комплектующие, но и частичку души. Большинство стадий производства проходит вручную, поэтому каждый из мастеров вправе оставить вот такой именной автограф со своими инициалами для будущих поколений.

Кстати, Янковский - фамилия говорящая. На фабрике работают сразу несколько представителей династии. Принцип семейственности, который распространен в Европе, поддерживают и у нас, ведь кадры решают все.

Рената Мартынович, директор ООО "Фабрика фортепиано":

"У нас есть определенный стимул для учеников, потому что мы присваиваем категории, они проходят экзамены, они изучают не только теоретическую, но и практическую часть и, соответственно, они выходят на свой новый уровень/разряд, соответственно, повышается их зарплата".