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Производство экологичной посуды из отрубей планируют запустить в Беларуси
Производство новой экологичной посуды планируют запустить в Беларуси. По словам производителей, это будет посуда из отрубей - безопасная и полезная альтернатива одноразовой посуде из пластика и бумаги. Ее можно будет использовать для сухой и жидкой пищи, нагревать до высокой температуры. Под действием дождя, ветра и солнца такая посуда разлагается в течение месяца. Теоретически ее можно даже съесть или скормить скоту. Реализовывать новинку авторы идеи планируют заведениям, экомагазинам, а также организаторам фестивалей и владельцам фуд-кортов.
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