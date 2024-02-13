Производство лекарства от рака может быть запущено в Беларуси в 2024 году

Лекарственные препараты для лечения онкологических пациентов разрабатываются в Беларуси, их производство может быть запущено в 2024 году, заявил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, академик НАН Сергей Красный, пишет Sputnik.



В 2023 году на выставке в Минске представили белорусский противоопухолевый препарат "Еленаген". Лекарствопоказало эффективный результат, однако на конвейер пока не стало.



"К большому сожалению, мы пока не получили производство этих лекарств. Научные исследования проведены, получен высочайший уровень эффективности, но для организации производства не все так просто. Это высокотехнологичные вещи, и пока некоторые вопросы не решены", - рассказал Красный.



Академик отметил, что работа по запуску производства будет проведена в течение полугода-года, однако ученое сообщество надеется, что производственный процесс будет налажен в 2024-м.



По его словам, специалисты провели исследования препарата только по одной злокачественной опухоли - химиорезистентному раку яичников - и "получили очень высокие результаты".



"На сегодняшний день они признаны самыми высокими в мировом масштабе. Но, учитывая, что лекарство закончилось, дальнейшие исследования были приостановлены. Мы ждем, когда будет налажено производство. Надеемся, что в этом году все-таки", - подчеркнул замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.



"Лекарство мы это получим в конечном итоге", - заключил он.



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