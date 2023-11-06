Белорусские овощи пользуются большим спросом за рубежом. На экспорт поставляется порядка 300 тысяч тонн белорусского картофеля (это 30 % от всего производства). География поставок обширная - Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Сербия, Молдова. Основной рынок сбыта - Россия. Причем в последнее время запрос на качество. Сейчас в приоритете отшлифованный картофель, фасованный в сетку. Ежегодно совершенствуется и сортовой состав. В государственном реестре около 180 сортов картофеля, из них 44 - отечественной селекции: для приготовления фри, чипсов и пюре. Значительно расширен ассортимент и овощных культур.