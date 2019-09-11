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Производство пеллетов, поддонов и брикета планируют запустить лесхозы Минской области
В лесхозах Минской области в следующем году планируют запустить линейку по производству пеллетов и поддонов. Процесс основан будет на переработке невостребованного сырья. Продолжится и модернизация лесопильного производства, современные машины появятся в еще 8 лесхозах. Выросли и экономические показатели - экспорт древесины - на 5 %, а объемы обработки сырья почти на четверть. Определенные результаты дает и борьба с короедами - популяция насекомого в лесах Минской области уменьшилась вдвое.
И сегодня же руководители лесохозяйственного производства Центрального региона обсуждали планы на следующий год. А лучшие представители профессии к празднику получили грамоты и подарки.
В Минской области примерно 40 % территории занимают зеленые массивы. В лесхозах сегодня работают более 8 тысяч человек.
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