Производство собственного спортивного инвентаря. "На контроле Президента" - сегодня после "Панорамы"

Спортивный результат - это, конечно, итог слаженной работы целой команды. И в этой цепочке немаловажную роль играет инвентарь для тренировок и соревнований. Наладить производство собственного снаряжения и вовлечь белорусов в зимний спорт: как выполняются поручения Главы государства? Смотрите новую серию проекта "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы".