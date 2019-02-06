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Производство собственного спортивного инвентаря. "На контроле Президента" - сегодня после "Панорамы"

Спортивный результат - это, конечно, итог слаженной работы целой команды. И в этой цепочке немаловажную роль играет инвентарь для тренировок и соревнований. Наладить производство собственного снаряжения и вовлечь белорусов в зимний спорт: как выполняются поручения Главы государства? Смотрите новую серию проекта "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы".

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