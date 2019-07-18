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Прокат велосипедов и самокатов - хорошая альтернатива общественному транспорту и авто
На сегодня в столице насчитывают примерно восемьсот тысяч велосипедистов. Для их комфортного передвижения в Минске действует магистраль длиной двадцать семь километров. Прокат велосипедов и самокатов - хорошая альтернатива общественному транспорту и авто. Велосипеды любых форм и размеров можно забронировать на сутки или несколько часов, а также воспользоваться услугой шеринга. Подробнее - Илья Цветков.В велобизнесе Артем Гулякевич уже пять лет. Признается, любовь к двухколесным у него с детства. Когда был еще студентом, решил открыть свой велопрокат, но не совсем обычный - байки в парке Артема разнообразные. Виды рам, толщину колес и даже ширину седла - все можно подобрать в зависимости от рельефа, по которому будет проходить маршрут.
А для того чтобы путешествовать было нескучно, есть и вот такой семейный вариант. Дамский велосипед с изогнутой рамой и специальным седлом для самых маленьких. Вместо того чтобы покупать, лучше взять напрокат. Аренда на сутки - всего пятнадцать рублей. Зона передвижения на велосипеде не ограничена. При этом бесплатно выдается вся необходимая экипировка. А для тех, кто экономит свое время, в этом сезоне в столице активно работает экошеринг. Брать напрокат и оставлять смарт-транспорт можно в любой точке города. В краткосрочную аренду можно взять электросамокат или яркий желтый байк. Работает система через мобильное устройство.
Чтобы разблокировать байк или самокат и начать поездку, достаточно скачать бесплатное приложение и привязать к нему банковскую карту. А далее все работает в несколько кликов. Все необходимые для передвижения по городу аксессуары есть: корзина, фонари и катафоты и обязательно держатель для смартфона для езды по навигатору. Пока сервисы экошеринга работают в пределах Минской кольцевой, но количество двухколесных только увеличивается. В планах - расширять географию. Уже в следующем сезоне прокат появится и в других городах.
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